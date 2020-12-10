Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a özel video: Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda, "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı verildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını 44 gün süren operasyonlar ile temizledi. Azerbaycan'ın bu tarihi zaferi bugün gerçekleşecek tören ile kutlayacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için bir video hazırladı ve hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

ORDULARIMIZIN ASKERLERİNİ GURURLA SELAMLIYORUZ

Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı. "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda, Azerbaycan askerleri ve zafer kutlamaları yer aldı.