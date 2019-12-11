Esma şehidin ardından beklenen tepki gelmedi! Millet İttifakı yine bildik tavrı sergiledi, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları sessiz 11.12.2019 09:29

Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik, 30 yaşında içti şehadet şerbetini... Daha yolun yarısına varamadan bu dünyadan göçtü gitti. Onu kanlı toprağa düşüren yine kanlı terör örgütü PKK... Esma Astsubay, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit oldu. Millet İttifakı Esma'nın şehadetinde de yine aynı bildik tavrı sergiledi. Terör saldırısı karşısındaki duruşları bu hain saldırıda da kınamanın ötesine geçmedi. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları da herhangi bir girişimde bulunmadı.

Millet İttifakı partileri teröre tepki gösterirken kanlı terör örgütü PKK'nın adını geçirmekten imtina etti. Yuvarlak sözlerle yapılan açıklamalar terörü durdurmakta bir anlam ifade etmiyor. İttifakın bu duruşu terör örgütü ve yandaşlarını cesaretlendiriyor.

KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEDEN SESSİZ?

Daha Ceren'in yası tutuluyorken Esma'nın katledilmesiyle acı katmerlendi. O da bir kadındı, Ceren gibi bu ülkenin nazlı çiçeğiydi. Ama bu kez aynı isyan yükselmedi. Kadına şiddetle mücadele eden ve barışı savunan Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Esma Çevik için herhangi bir girişimde bulunmadı. Oysa öldürülen yine kadın ve yine barıştı...

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak´ta şehit olan astsubay Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehit Çevik'in kıyafetini giyen kardeşi Elif Koca, "Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu, 'Şehit olacağım' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin' dedi. Biz ona yakışanı yaptık" ifadelerini kullandı. Şehit Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evinde helallik alınmasının ardından Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, babası Hüseyin Akgül, kız kardeşleri Elif Koca ve Esra Akgül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.

"DİK DURUN, KIYAFETLERİMİ DE GİYİN"

Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca, "Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye'nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu, 'Şehit olacağım' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İki kız kardeş, ablaları Esma Çevik'in tabutuna asker selamı verdi. Bu sırada tabutun üzerine kapanan anne Gözüaydın'a kızı Elif Koca, "Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme" dedi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çevik'in ailesine başsağlığı diledi, anne Gözüaydın'ın elini öptü. Baba Hüseyin Akgül de tabutun başında kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Akgül, bir süre fenalık geçirirken sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Cenaze namazının ardından Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı. Askeri bandonun cenaze marşı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Çevik'in naaşı defnedildi.