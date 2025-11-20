Şanlıurfa’da silahlı kavga:1 ölü!

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde dün iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ağır yaralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Ali Eskiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Bir Yaralının Tedavisi Devam Ediyor

Kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Baver Andiç'in tedavisinin ise aynı hastanede sürdüğü öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ederken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mermiler Otobüs ve Binalara İsabet Etti

Silahlı kavga sırasında çevredeki bir halk otobüsüne, üç otomobile, iki binaya ve bir markete mermiler isabet etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.