PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da silahlı kavga:1 ölü!

Şanlıurfa’da silahlı kavga:1 ölü!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçsinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ali Eskiler tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Baver Andiç’in tedavisi sürüyor.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde dün iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ağır yaralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Ali Eskiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Bir Yaralının Tedavisi Devam Ediyor

Kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Baver Andiç'in tedavisinin ise aynı hastanede sürdüğü öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ederken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mermiler Otobüs ve Binalara İsabet Etti

Silahlı kavga sırasında çevredeki bir halk otobüsüne, üç otomobile, iki binaya ve bir markete mermiler isabet etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle