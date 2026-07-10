MEB 2026 LGS sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını bugün ilan etti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı 2026 LGS merkezi sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
LGS Sonuç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
Sınava katılan öğrenciler, puan durumlarını ve yüzdelik dilimlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sayfası olan www.meb.gov.tr ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrenebilecek.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber