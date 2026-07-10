Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 10:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı 2026 LGS merkezi sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

LGS Sonuç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sınava katılan öğrenciler, puan durumlarını ve yüzdelik dilimlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sayfası olan www.meb.gov.tr ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrenebilecek.