Haberler Video Başkan Erdoğan, Yunan Büyükelçi'yi kabul etti! İşte dikkat çeken o an

Başkan Erdoğan, Yunan Büyükelçi'yi kabul etti! İşte dikkat çeken o an

11.12.2019 07:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’i kabul etti. Kabulde, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Michael-Christos Diamessis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Diamessis'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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