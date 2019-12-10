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  • 10.12.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:50

Şehit Esma Çevik hakkında kahreden detay: "2 gün önce rüyasında görmüş"

’ta görev yaptığı sırada eli kanlı terör örgütü ’nın tuzakladığı patlayıcı yüzünden şehit olan Bomba imha uzmanı Komutanı , son yolculuğa uğurlandı. Kardeşinin asker kıyafetini giyen , "2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da” ifadelerini kullandı.

'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Komutanı Esma Çevik için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben Ataköy 5. kısım Cami'inde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi Nebahat Gözüaydın, baba , kız kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Hüseyin Akgül, cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerin de şehit Esma Çevik'in asker kıyafetlerini giydiği görüldü. Soylu, şehidin babası ve annesinin yanına gelerek baş sağlığı diledi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen annesi, babası ve kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü.

AİLESİ: "ŞEHİT OLACAĞIM" DİYORDU
Şehidin kardeşi , "O ölmedi burada. Sürekli söylüyordu. 2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. 'Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin' dedi. Bizde ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun" dedi.

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