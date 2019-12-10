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  • 10.12.2019 13:36
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 13:48

Astsubay Üstçavuş evinin önünde dualarla uğurlandı

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonu sırasında EYP'nin infilak etmesi nedeniyle olan Astsubay Üstçavuş , 'daki evinin önünden son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada olan Jandarma Astsubay Üstçavuş 'in (30) naaşı, helallik alınmak üzere 'daki evine getirildi.

Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşının, Orta Mahallesi Lale Sokak'taki evine getirilişi sırasında, vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şehit Çevik'in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü.

Duaların okunması ve helalliğin alınmasının ardından cenaze aracı, şehidin naaşını Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'ne götürmek üzere yola çıktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve çok sayıda jandarma personeli de şehit Çevik'in evine geldi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"
Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

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