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"Barut kokusu var parfüm kokusu yok" demişti... Astsubay Esma Çevik, hain saldırıda şehit oldu

'ta 'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı nın (), imha edilmesi sırasında patlama meydana geldi. "Barut kokusu var parfüm kokusu yok" diyen bomba uzmanı Astsubay Esma Çevik, hain saldırıda şehit oldu.


Hainler, İdil'de el yapımı bomba tuzakladı. Madde İmha Timi'ndeki askerlerimiz bölgeye ulaştı. Komutan Esma Çevik, 'yi imha ederken patlama yaşandı. Yaralanan Çevik ve Uzm. Çvş. kurtarılamadı.


Şırnak'ta 'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), imha edilmesi sırasında patlama meydana geldi. Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu. 7 asker de yaralandı. Çevik'in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Öte yandan Çevik'in yaklaşık 1 sene önce bomba imha uzmanı olduğu belirtildi. Şehit Çevik'in evli olduğu öğrenildi.




Kemal Sayar'ın da 'da yaşayan ailesi, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.



Astsubay Üstçavuş Çevik, annesi ve 3 kız kardeşiyle yaşadığı 'daki evine en son 24 Kasım'da gitmişti.

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