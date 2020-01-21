Bakan Çavuşoğlu: "AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı" 21.01.2020 16:59

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50'ncisi gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı" dedi.