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Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdü
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Eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdü

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 21:05 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 21:05

Ankara'nın Sincan ilçesinde M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi takip edip, tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi bir süre takip etti. M.E.D., otomobiliyle giderken önünü kestiği Ö.Y.'ye tabancayla ateş etti. Ö.Y. otomobilinde hareketsiz kalırken M.E.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ö.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ö.Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. M.E.D. saklandığı adreste polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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