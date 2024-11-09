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Bursa'da zincirleme kaza
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Bursa'da zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 19:45

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kaza da 2 kişi yaralandı. Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mehmet P. (27) yönetimindeki 34 FVM 558 otomobil, iddiaya göre ters yönden seyreden 16 BAF 038 plakalı motosiklete çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Muharrem E. (20) yönetimindeki 16 AYA 633 plakalı otomobil, fren yapan otomobile arkadan çarptı. Muharrem E.'nin aracına da arkasında seyir halinde olan Sürücü Özcan Ş.(30) yönetimindeki 35 DC 2232 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 34 FVM 558 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Murat Y. (53) ile Süleyman Y. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, trafik ekipleri tarafından araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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