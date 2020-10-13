Esenyurt’ta taksici terörü: TEM bağlantı yolunda tekmeli yumruklu kavga

Son dakika haberine göre, Esenyurt’ta iki taksi sürücüsü arasında yaşanan trafik kazası tartışması iki durak taksicilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada polis ekipleri havaya ateş açarak iki grubu ayırmaya çalıştı.