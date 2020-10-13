‘Martı’ olarak bilinen elektrikli scooter kullanıcıları kendi hijyen önlemlerini alıyor

İzmir’de birçok kişinin kullandığı ‘martı’ olarak bilinen elektrikli scooter, pandemi döneminde hijyen konusunu akıllara getirdi. İzmirliler, motosikletlerin sürekli dezenfekte edilmesi gerektiğini, temiz olup olmadığını bilmedikleri için önlem olarak kendilerinin her binişten önce temizlediklerini söyledi.

İzmir'de birçok kişinin kullandığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter, pandemi döneminde hijyen konusunu akıllara getirdi. İzmirliler, motosikletlerin sürekli dezenfekte edilmesi gerektiğini, temiz olup olmadığını bilmedikleri için önlem olarak kendilerinin her binişten önce temizlediklerini söyledi.?İzmir'de birçok kişi tarafından kısa mesafe ulaşım aracı olarak kullanılan martı scooterlar, koronavirüs salgını döneminde kullanım açısından soru işaretleri yaratıyor. Gün içinde elden ele geçen scooterlar, hijyen konusunda önlem alınmasını gerektiriyor. Uzmanlar, scooterlar kullanıldıktan sonra herhangi bir yere bırakıldığı için kullanıcıların kendi önlemlerini almaları gerektiğini söylerken, vatandaşlar kullanırken tedirgin olduklarını ve dezenfektan kullandıklarını anlattı.

Martıya binerken eline eldiven taktığını söyleyen Soner Özen, "Eldivensiz kullananları uyarmak gerekiyor. Martılar özellikle bu pandemi döneminde sık sık dezenfekte edilmeli. İnsanlar dikkatli kullanmalı" diye konuştu.