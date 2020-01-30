CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık görevini yürüttüğü İBB, en yükseği 6 kat olan ve yatay mimari olarak tasarlanan Esenler'deki kentsel dönüşüm projesini durdurmak için mahkemeye dava açtı. İBB tarafından yapımı engellenmeye çalışılan kentsel dönüşüm alanı böyle görüntülendi.
Esenler'deki kentsel dönüşüm projesine İBB'den engel30.01.2020 15:10
- Esenler'deki kentsel dönüşüm projesine İBB'den engel
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