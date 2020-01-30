AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan vekilin küstah hareketine çok sert tepki! 30.01.2020 15:05

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği bu faşistlere karşı önlem almazsa bir gün bir faşist çıkıp Avrupa Birliği bayrağını da paramparça edecek” İfadelerini kullandı.