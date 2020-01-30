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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan vekilin küstah hareketine çok sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan vekilin küstah hareketine çok sert tepki!

30.01.2020 15:05

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği bu faşistlere karşı önlem almazsa bir gün bir faşist çıkıp Avrupa Birliği bayrağını da paramparça edecek” İfadelerini kullandı.


Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosunda (AP) çirkin bir provokasyona imza attı. Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı ve haddini aşan sözler sarf etti.


Konuyla ilgili A Haber'e konuşan AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, çok sert açıklamalarda bulundu.

IRKÇILAR AVRUPA'NIN DEAŞ'IDIR!
Çelik, "Orta Doğu için DEAŞ ne ise, ırkçılar da Avrupa'nın DEAŞ'ıdır. Türkiye olmasa Yunanistan darmadağın olur. Hem insani bir şey yapıyoruz hem de demokrasiyi koruyoruz. Avrupa Birliği bu faşistlere karşı önlem almazsa bir gün bir faşist çıkıp Avrupa Birliği bayrağını da paramparça edecek" İfadelerini kullandı.
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