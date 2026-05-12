Kavşakta feci çarpışma: Otomobil takla atıp metrelerce sürüklendi!

Aksaray-Konya Karayolu Eğrikuyu kavşağında bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Samet G. idaresindeki otomobil, kavşakta Mecit K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Takla Attı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı. Ters dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu

Kazada takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Hasan Samet G. ile aynı araçta bulunan yolcu Yunus K., itfaiye ve sağlık ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.