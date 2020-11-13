Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Azerbaycanlı asker, 28 yıl sonra yaşadığı evini buldu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 günlük operasyonla geri aldı. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya giren bir Azerbaycanlı asker ise çocukluğunun geçtiği evi 28 yıl sonra buldu. Asker evini, eski mahallesini ve komşularını duygu dolu sözlerle anlattı. "Evin reisi geldi" dediği anlar da dikkat çekti.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentine giren Azerbaycanlı bir asker çocukluğunun geçtiği evi 28 yıl sonra buldu.

"EVİN KAPISINI YIKMIŞLAR"

Evinin bulunduğu mahalleyi anlatan Azerbaycanlı asker, "Bakın evim ne durumda. Bakın bizim mahallemize. Burada okul vardı. Bu bizim bahçe ve bahçenin duvarı dağılmış durumda. Evin kapısını yıkmışlar" dedi.

"EVİM TAMAMEN YIKILMIŞ"

"Bu evin sahibi geldi. Bu evin sahibi benim" diyerek evini gösteren asker, "Fatma teyzenin evi de yıkılmış. Bütün evimizi yıkmışlar" şeklinde konuştu. Azerbaycanlı asker çocukluk yıllarındaki durumu anlatarak, "Burada dedemler yaşıyordu, burada merdivenimiz vardı ve bizim eve çıkıyordu. Şimdi evim tamamen yıkılmış. İşte burada lavabo vardı, yeni yaptırmıştık" dedi.

28 YIL SONRA İLK CUMA

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.