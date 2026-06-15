Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 16:48

Oyuncu Ece İrtem'den magazin dünyasını şoka sokan, sevenlerini yasa boğan haber geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu, 35 yaşında kalbine yenik düştü. Ünlü oyuncunun, sabah saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandığı, o sırada annesinin yanında bulunduğu belirtildi. Kalp krizi geçiren İrtem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





KAHREDEN DETAY

Bugün geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in, vefatından yalnızca bir gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından son olarak kendisine gelen doğum günü tebriklerini ve kutlama mesajlarını paylaşan İrtem'in, bu paylaşımlarından hemen bir gün sonra gelen acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını derinden sarstı.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Oyuncu Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, konuya ilişkin açıklama yaptı. Gökkoyun, şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.

"MEKANIN CENNET OLSUN ARKADAŞIM"

Ece İrtem'in ardından sevenleri ve sanat dünyasından dostları başsağlığı mesajları yayınladı. İrtem'in oyuncu ve rol arkadaşı Selçuk Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşına veda etti. Kılıç, acısını "Çok üzüldüm çok, mekanın cennet olsun arkadaşım" sözleriyle dile getirdi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. İlk yıllardan itibaren spora ilgi duyarak lisanslı koşuculuk yapan İrtem, oyunculukla ilkokul döneminde kendi yazdığı skeçlerle tanıştı.

Eğitim hayatına müzik odağında devam ederek Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu. Üniversite eğitimi sürecinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç başta olmak üzere Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko gibi dünyaca ünlü sanatçılarla çalıştı.

Mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşen 1.72 boyundaki sanatçı, 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bu süreçte Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi usta isimlerden dersler alarak oyunculuk kariyerine adım attı.