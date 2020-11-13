SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetli mensupları, milletimizin gözbebeği, gurur kaynağı, cesaret ve zafer abidesi komandolarımız, değerli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Biraz önce milletimizin emaneti olan Tugay Sancağımızı, Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim ettik. Askerlikte sancağın anlamını, önemini; gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı; son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin, her anında her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır.

Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle, o şanlı ecdadın şanlı torunları olduğunuzu her gün yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun Başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır.

Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler inancınızla, yüreğinizle, bileğinizle, cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız. Sizler bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak düşmanın ve teröristin korkusu, milletimizin ve dostlarımızın güven kaynağısınız.

Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse; bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse; bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır. İstiklal Marşımızda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve inşallah ilelebet muhafaza edecek milletimiz daima komandolarımızın yanındadır. Yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmez. Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah zaferiniz bol Allah yardımcınız olsun.

Bu vesileyle bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitlerimiz, gazilerimizi, kahramanlarımızı, rahmetle yad ediyorum. Halen sınır boylarımızda ve sınırlarımızın ötesinde terörle mücadelede ve harekatlarımızda görevi başında olan kahramanlarımızı Rabbim muhafaza ve muzaffer etsin diyorum.