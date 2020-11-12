Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.11.2020 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2020 09:15
    ABONE OL

    SON DAKİKA: , ’la yaptığı anlaşma sonrası ’i terk etti

    Son dakika haberine göre, , ve ile 'da bir aydan uzun süredir devam eden ları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında  Azerbaycan’ın ilçesini terk etti. Öte yandan Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'a dün gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.

    AA
    DHA
    Arkalarına bakmadan terk ettiler!

    , ve ile 'da bir aydan uzun süredir devam eden ları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın ilçesini terk etti.

    Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde kapsamında; Ermenistan'a geri çekilme için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin'de de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.




    ERMENİSTAN'DA MUHALEFETTEN PAŞİNYAN'A "İSTİFA ET" ÜLTİMATOMU
    Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'a dün gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.

    Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu gösterileri düzenledi.


    PARLAMENTO DEVREYE GİRMELİ
    Paşinyan'ın istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

    Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Ermenistan, Azerbaycan’la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer’i terk etti