Ermeni propagandası yapan Rus gazeteci cephedeki Ermenistan askerlerini rezil etti! Arkalarına bakmadan kaçtılar...

29.09.2020 22:31

Ermenistan'ın Azerbaycan'a alçakça saldırmasının ardından Azerbaycan karşı saldırıya geçti. Çatışmaların sürdüğü bölgede Rus gazeteci Ermeni propagandası yapmak için Ermenistan cephe hattına gitti. Ermeni cephesi Azerbaycan'ın top atışlarıyla cehenneme döndü. Rus gazeteci, ''Karabağ askeri çok aktif şekilde karşılık vermeye çalıştı. Ancak şuan bize Mardakert'e (Ağdere) gidip güvenli bir yerde saklanmayı tavsiye ettiler. Çünkü istihbarat bilgisine göre Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasındaki temas hayatına yoğun bir saldırı başlatacak'' ifadelerini kullandı. Ermenistan askerlerinin ve Rus gazetecinin kaçış anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a alçakça saldırmasının ardından Azerbaycan karşı saldırıya geçti. Çatışmaların sürdüğü bölgede Rus gazeteci Ermeni propagandası yapmak için Ermenistan cephe hattına gitti. Ermeni cephesi Azerbaycan'ın top atışlarıyla cehenneme döndü. Rus gazeteci, ''Karabağ askeri çok aktif şekilde karşılık vermeye çalıştı. Ancak şuan bize Mardakert'e (Ağdere) gidip güvenli bir yerde saklanmayı tavsiye ettiler. Çünkü istihbarat bilgisine göre Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ arasındaki temas hayatına yoğun bir saldırı başlatacak'' ifadelerini kullandı. Ermenistan askerlerinin ve Rus gazetecinin kaçış anı kameraya saniye saniye yansıdı.