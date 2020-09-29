İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan'a saldırılar düzenleyen Ermenistan ordusu, çok ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan ordusunun askeri harekatına SİHA'lar damgasını vurdu. Ermenistan ordusu birçok köy ve beldeyi kaybetti.

Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Ermenistan-Türkiye sınır hattında uçuyor.





ERİVAN'A 25 KM UZAKLIKTA UÇUYOR

Yenişafak'ta yer alan habere göre Erivan'a 25 km uzaklıkta uçuş yapan SİHA'lar, Libya ve Suriye'den sonra Kafkasya cephesindeki savaşın dengesini değiştirdi.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Azerbaycan ile Ermenistan arasında pazar günü başlayan çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılara çok sert yanıt veren Azerbaycan, şu ana kadar 7 köyü ve stratejik tepeleri Ermeni güçlerinden temizledi. Azerbaycan ordusu, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter istikametinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

