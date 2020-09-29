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    • 29.09.2020 16:53
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    'ya ait Bayraktar 'lar 'ın başkenti Erivan'a 25 kilometre mesafede!

    Son dakika haberi... 'lar kritik dönemlerde devreye girerek oyun değiştirici olmaya devam ediyor. ile arasında 'da yaşanan lar sürerken, 'ne ait Bayraktar SİHA'lar Türkiye-Ermenistan sınır hattında uçuyor. Erivan'a yaklaşık 25 km uzaklıkta uçuş yapan SİHA'lar, Dağlık Karabağ'daki larda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmişti.

    Bayraktar SİHA'lar Erivan'a 25 kilometre mesafede!

    İşgal altında tuttuğu bölgesinden 'a saldırılar düzenleyen ordusu, çok ağır kayıplar verdi.

    Azerbaycan ordusunun ına 'lar damgasını vurdu. Ermenistan ordusu birçok köy ve beldeyi kaybetti.

    Dağlık Karabağ'da yaşanan lara eş zamanlı olarak 'ne ait SİHA'lar, Ermenistan-Türkiye sınır hattında uçuyor.

    ERİVAN'A 25 KM UZAKLIKTA UÇUYOR
    Yenişafak'ta yer alan habere göre Erivan'a 25 km uzaklıkta uçuş yapan SİHA'lar, Libya ve 'den sonra Kafkasya cephesindeki savaşın dengesini değiştirdi.

    ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASINDA SON DURUM
    Azerbaycan ile Ermenistan arasında pazar günü başlayan çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ordusunun başlattığı saldırılara çok sert yanıt veren Azerbaycan, şu ana kadar 7 köyü ve stratejik tepeleri Ermeni güçlerinden temizledi. Azerbaycan ordusu, Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter istikametinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

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    Haberler Güncel TSK'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 25 kilometre mesafede!
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