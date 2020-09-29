CHP Lideri iskambilci çıktı: Bana "kağıt oynamayı bilmiyor" diyenler çıksın bakalım karşıma

29.09.2020 23:05

CHP Lideri Kılıçdaroğlu koronavirüse karşı "Yeni deste açacaksınız" önerisiyle dalga geçenlere, "Ben 'her elde değil her oyunda' dedim. Hatta bazıları 'Kılıçdaroğlu kağıt oyunu bilmiyor' söylemiş, Varsa bunu söyleyenler önüme çıkabilirler." diye karşılık verdi.