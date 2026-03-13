Başkan Erdoğan Cerrahpaşa inşaatını inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemede bulundu. Temel Atma Töreni ile 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılışına katılan Erdoğan, yetkililerden inşaat sürecine ilişkin bilgi aldı. İşte o anlar fotoğraflara yansıdı…
Yetkililerden inşaat brifingleri
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat alanında yetkililerden süreç hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İnşaatı yakından inceleyen Erdoğan'ın ziyareti fotoğraf karelerine yansıdı.
16 binada toplu açılış
Temel atma töreninin yanı sıra Cerrahpaşa Üniversitesi bünyesindeki 16 eğitim ve yurt binası da törenle hizmete açıldı. Toplu açılış töreni, üniversitenin eğitim altyapısına önemli bir katkı olarak değerlendirildi.