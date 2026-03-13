Başkan Erdoğan Cerrahpaşa inşaatını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni"ne bizzat katıldı.

Yetkililerden inşaat brifingleri

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaat alanında yetkililerden süreç hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İnşaatı yakından inceleyen Erdoğan'ın ziyareti fotoğraf karelerine yansıdı.

16 binada toplu açılış

Temel atma töreninin yanı sıra Cerrahpaşa Üniversitesi bünyesindeki 16 eğitim ve yurt binası da törenle hizmete açıldı. Toplu açılış töreni, üniversitenin eğitim altyapısına önemli bir katkı olarak değerlendirildi.