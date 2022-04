Elon Musk Twitter'ı satın aldı şimdi ne olacak? İşte detaylar

Dünya Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın bundan sonraki planlarını merak ediyor. Musk'ın açık kaynak algoritmalar ve kimlik doğrulama gibi hedefleri var. Twitter'ın 'ifade özgürlüğü ve demokrasi için' hayati önem taşıdığını belirten Musk, platformda içerik kısıtlamalarını gevşetmekten sahte hesapları ortadan kaldırmaya kadar bir dizi değişiklik planlıyor.

Musk, "Twitter'ı algoritmaları açık kaynak haline getirip güveni artırarak, tüm botlarla savaşarak ve insanların kimliğini doğrulayarak her zamankinden iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın müthiş bir potansiyeli var" diyor. İfade özgürlüğünü sağlayabilmek için algoritmaların açık kaynak olması gerektiğini dile getiren Musk, yorumlara veya gönderilere otomatik olarak katkı yapan ve hesaplara şikâyette bulunarak engel koyduran spam botların yasaklanmasını da istiyor.

Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı... Zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi... Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu. Musk satın almadan çok önce de Twitter'ın botlarla ilgili büyük bir sorunu olduğunu belirtmişti. Genelde belli bir merkezden kontrol edilen bot hesaplar, otomatik mesajlar atarak çeşitli konuları gündemde tutuyor.

HERKESE MAVİ TIK GELECEK

Bugüne kadar talepte bulunan ve kimliği doğrulanan kullanıcıların isimlerinin yanına 'mavi tık' konuluyordu. Uygulama ilk olarak kamuoyuna mal olmuş ünlü isimlerle başladı. 'Mavi tık' artık 'insan kullanıcı' anlamına geliyor. Bot hesaplara karşı bir savaş aracı olarak kullanılması bekleniyor.

GEVŞEME ENDİŞESİ

Sosyal ağları inceleyen uzmanlar, Musk'ın Twitter'daki etkileşim kurallarını gevşetme yönündeki bakışından endişe duyuyor. Bunun, insanları hedef almak için platformu kötüye kullanan tacizcilere ve trollere imkân sağlayacağını belirtiyorlar. Ayrıca, siyasi olaylar, hükümet yetkilileri, halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular hakkında yanlış bilgiler ya da açık yalanlar yayarak platformu istismar etmek isteyenlere güç vereceğini de belirtiyorlar.

DORSEY'DEN ŞARKILI KUTLAMA

Twitter Kurucusu Jack Dorsey Elon Musk'ın firmayı satın almak üzere yönetimle anlaşması üzerine İngiliz rock grubu Radiohead'in 'Everything in its right place' (Her şey doğru yerinde) şarkısını paylaştı. Twitter'ı Wall Street'ten geri almanın ilk doğru adım olduğunu belirten Dorsey "Elon'un 'maksimum güvenilirliğe sahip ve kapsayıcı' bir platform yaratma hedefi doğru bir hedeftir. Bu (Twitter CEO'su) Parag Agrawal'ın da hedefiydi ve onu bu yüzden seçtim. İkisine de şirketi imkânsız bir durumdan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Doğru yol budur" dedi.

PARAYI NEREDEN BULACAK

Peki Twitter'ı almak için 44 milyar doları nereden bulacak? Morgan Stanley, Musk'ın finansmanı en yüksek hızda sağlamasına yardımcı oldu. Musk, 21 milyar dolarlık özkaynak koyma vaadinin yanı sıra, Tesla hissesinin bir kısmını teminat olarak kullanacağı 12.5 milyar dolarlık bir marj kredisini mali kaynak olarak gösterdi. Söz konusu kredi için yılda 400 milyon dolardan fazla faiz ödemesi yapacak. 7 banka 13 milyar dolarlık krediyi finanse etmeyi kabul etti ve beş banka da 12.5 milyar dolarlık marj kredisini tamamlamak için güçlerini birleştirdi.

SATIŞ DOGECOIN'I SIÇRATTI

Satın almanın ardından Dogecoin yüzde 24.3 değer kazandı. Twitter hisseleri de önceki günü yüzde 5.6 artışla kapattı. Dogecoin, 2013'te bir şaka olarak ortaya çıkmıştı. Elon Musk'ın tweet'leriyle çok hızlı yükseliş ve düşüşler yaşamıştı.

ÜNLÜLER TEKER TEKER AYRILIYOR

Ünlü isimler Musk'a tepki olarak hesaplarını birer birer kapamaya başladı. Aktivist Shaun King, Musk'ın sosyal medya uygulamasını satın almasının 'beyaz güçle ilgili' olduğunu tweetledikten kısa bir süre sonra hesabını sildi. İngiliz aktris Jameela Jamil, Musk'ın satın alımının onaylanmasının ardından platformdan ayrılacağını açıkladı. Güreş efsanesi Mick Foley de "Yakın gelecekte Twitter'dan tamamen ayrılmayı düşüneceğim" dedi.

TRUMP GERİ DÖNECEK Mİ?

FOX News'in haberine göre, dört yıllık başkanlığı döneminde Twitter'ı çok aktif kullanan eski başkan Donald Trump, Musk'tan sonra da platforma geri dönmeyecek.