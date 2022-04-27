RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Edip Payza kaza anı görüntüsü izle

Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Edip Payza kaza anı görüntüsü izle
27.04.2022 09:52

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Son dakika haberi! İstanbul Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, dün saat 08.45 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edip Payza'nın kullandığı 34 UK 9770 plakalı motosiklet, Kennedy Caddesi'nden Florya istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, Edip Payza (54) motosikletin üzerinden fırlayarak yola savrulurken, motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edip Payza, hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, sürücünün motosikletten düştükten sonra elektrik direğine çarpması ve motosikletin sürüklendiği anlar yansıdı.

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