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Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada: 1 yaralı
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Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 22:14

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Tosya’da ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.K. yönetimindeki 37 KE 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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