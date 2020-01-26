Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan saatler sonra yeni bir mucize çıktı. Önce 2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtaran Jandarma ekipleri ardından küçük Buse'nin annesine de ulaştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Elazığ'da enkazdan yeni bir mucize çıktı! 2,5 yaşındaki kız çocuğunun annesine de ulaşıldı26.01.2020 00:15
- Elazığ'da enkazdan yeni bir mucize çıktı! 2,5 yaşındaki kız çocuğunun annesine de ulaşıldı
- Son dakika: Bakan Soylu: Enkaz altında iki vatandaşımızın sesini duyduk
- Enkaz altındaki Azize Çelik'e ulaşılma anı kameralara yansıdı! İşte o anlar...
- 24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı
- Başkan Erdoğan'dan Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalar
- Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı
- Başkan Erdoğan: Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek
- Suriyeli Mahmut, Elazığ'da toprağı kazıya kazıya enkaz altında kalan kadını kurtardı
- Deprem sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde |Video-Son Dakika Deprem Videoları
- Son dakika: Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada |Video-Son Dakika Videoları
- Osmaniye'de iki aile arasında silahlı keserli kavga: 5 yaralı |Video-Son Dakika Videoları
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı |Video-Son Dakika Deprem Videoları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.