Haberler Video Elazığ'da enkazdan yeni bir mucize çıktı! 2,5 yaşındaki kız çocuğunun annesine de ulaşıldı
Elazığ'da enkazdan yeni bir mucize çıktı! 2,5 yaşındaki kız çocuğunun annesine de ulaşıldı

Elazığ'da enkazdan yeni bir mucize çıktı! 2,5 yaşındaki kız çocuğunun annesine de ulaşıldı

26.01.2020 00:15

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan saatler sonra yeni bir mucize çıktı. Önce  2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtaran Jandarma ekipleri ardından küçük Buse'nin annesine de ulaştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.


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