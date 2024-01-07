Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Elazığ belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Elazığ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Elazığ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ ELAZIĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Elazığ Belediye Başkan adayının Şahin Şerifoğulları olduğunu açıkladı.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı.





BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi başarıyla yürüterek ilimiz spor kulüplerine sağladığı imkanlarla Elazığ'da sporun gelişimine büyük bir ivme kazandırdı. Ayrıca, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkan'ı oldu.



2024 yerel seçimlerinde de Elazığ Belediye Başkan adayı seçilen Şahin ŞERİFOĞULLARI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.