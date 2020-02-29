Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Saatin ilerlemesiyle gittikçe soğuyan havada ise göçmenler, ateş yakarak ısınmaya çalıştılar.
Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak geçirdiler29.02.2020 10:33
- Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak geçirdiler
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