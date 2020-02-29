İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınları tabuta sarıldı.
ALİ ERBAŞ DA KATILDI
Şehidimizin cenaze töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir konuşma yaptı. Şehit Emin Yıldırımın 3 kardeşi olduğu öğrenildi. Baba Muhsin Yıldırım ile anne Zahide Yıldırım'ın gözyaşları yürekleri yaktı.
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