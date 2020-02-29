Haberler Video Haber Videoları İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

29.02.2020 10:24

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınları tabuta sarıldı.

ALİ ERBAŞ DA KATILDI
Şehidimizin cenaze töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir konuşma yaptı. Şehit Emin Yıldırımın 3 kardeşi olduğu öğrenildi. Baba Muhsin Yıldırım ile anne Zahide Yıldırım'ın gözyaşları yürekleri yaktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları