EDHO 175. son bölüme damga vurdu: Ölüme koşan Alpaslan'a Hızır dur demiyor!

EDHO 175. son bölüm ile Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. 6 sezondur Atv ekranlarında diziseverlere soluksuz anlar yaşatan güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin, bir gün daha yaşaması için masaya düşmanlarını dahi oturttuğu yeğeni Alpaslan'a son resti geceye damga vurdu. Şahin Ağa ve Alpaslan düzenlenen saldırılardan sağ çıkarken, amcası Hızır Reis tarafından 'Bundan sonra ölmene ve öldürülmene engel olmayacağım" sözleriyle sarsıldı.

HIZIR'IN ALPASLAN'A SON RESTİ!

Yaşanan olayların ardından Haşmet Façalı ve İlyas Çakırbeyli ile hastaneye Şahin Ağa'nın yanına dönen Alpaslan'ın yanına gelen amcası Hızır Çakırbeyli, gecenin en çok konuşulan sahnesine imza attı.



Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Hızır Çakırbeyli, bir gün daha yaşaması için uğraştığı yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye bundan sonra onu öldürmek isteyenlerin karşısında durmayacağını söyledi. Hızır ile Alpaslan'ın arasında geçen diyaloglar ise izleyiciyi ekran başına kilitledi.