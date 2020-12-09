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SON DAKİKA HABER: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum: ''Sulandırılmış bir cevap''

SON DAKİKA HABER: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilk yorum: ''Sulandırılmış bir cevap''
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Nitekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidecek. Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Nitekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." dedi.
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