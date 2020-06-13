Numan Kurtulmuş'tan 'Ayasofya' mesajı: İstanbul'un mührüdür

13.06.2020 22:28

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. İstanbu'un mührüdür" dedi. CHP’nin Ayasofya’nın camiye dönüştürülmemesi için Yunanistan’ı aratmayan politikasını da eleştiren Kurtulmuş, "Bu durum kendisini bu topraklara ait hissetmemektir. Bu toprakların tarihine karşı yabancı olmaktır. Bunun için illa şu partiden ya da bu partiden olmaya gerek yok. Ne acıdır ki sayıları yine çok az olmakla birlikte; bu tür konular ne zaman gündeme gelse Bizanslı gibi düşünen, bu topraklara ait değilmiş gibi düşünen, bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, tarihleriyle taban tabana zıt yaklaşımlar içerisinde olan çok az sayıda çağ dışı kafada insanlar var. Bunları üzülerek takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. İstanbu'un mührüdür" dedi. CHP'nin Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi için Yunanistan'ı aratmayan politikasını da eleştiren Kurtulmuş, "Bu durum kendisini bu topraklara ait hissetmemektir. Bu toprakların tarihine karşı yabancı olmaktır. Bunun için illa şu partiden ya da bu partiden olmaya gerek yok. Ne acıdır ki sayıları yine çok az olmakla birlikte; bu tür konular ne zaman gündeme gelse Bizanslı gibi düşünen, bu topraklara ait değilmiş gibi düşünen, bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, tarihleriyle taban tabana zıt yaklaşımlar içerisinde olan çok az sayıda çağ dışı kafada insanlar var. Bunları üzülerek takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.