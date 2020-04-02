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Hatay İskenderun'da freni boşalan tır çok sayıda aracı biçti: 5 ölü, 15 yaralı

Hatay İskenderun'da freni boşalan tır çok sayıda aracı biçti: 5 ölü, 15 yaralı

02.04.2020 15:40

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir tırın freni boşalması sonucu feci kaza meydana geldi. Hatay-Belen kara yolu mevkisinde yaşanan olayda tır çok sayıda araca biçerek durabildi. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...


Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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