Duygu Delen olayında flaş gelişme! Fail Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucu tespit edildi!

28.08.2020 08:59

Türkiye’nin konuştuğu Gaziantep’teki Duygu Delen’in sır ölümünde flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yapılan araştırmada fail Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucu tespit edildi. İşte detaylar…

Dün ilk kez ulaşılan bilgide Duygu Delen'in ölümüne neden olan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Kaplan'ın etkisinde olduğu uyuşturucu maddenin esrar mı yoksa başka bir madde mi olduğu ayrıca yapılacak testlerin ardından belli olacak. Duygu'nun düşmesinden önce bisikletle oradan geçen bir çocuğun herhangi bir refleks göstermemesi intihar iddialarını da zayıflatmıştı.

Duygu Delen'in vücudundan alınan örneklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Duygu Delen'le ilgili İstanbul 1. İhtisas Daire Başkanlığı'ndan 1 hafta 10 gün içinde Adli Tıp raporunun çıkması bekleniyor.

BİLİNCİ KAPALI MIYDI?

Mehmet Kaplan, Duygu Delen'in aşağıya düşüşünü görmediğini söylemişti. Ancak Duygu Delen'in düşme anına ilişkin kamera görüntüleri kuşkuları da beraberinde getirdi. Duygu Delen'in kafası üstü aşağıya düşerken hiçbir refleks göstermemesi, "Acaba bilinci kapalı mıydı?" sorusunu gündeme getirdi. Duygu Delen'in düşmesinden birkaç saniye önce bisikletiyle oradan geçen çocuğun herhangi bir telaş göstermemesi ve yukarıya bakmaması, Duygu Delen'in kendini attığı yönündeki iddiaları zayıflatmıştı.

Ayrıca 4'üncü kattan düşen Duygu Delen'in ayağının ikinci katın balkonundaki ipe takılması, el ve ayakları hiçbir refleks göstermeden baş üstü sert bir şekilde yere çakılması, atıldığı ya da itildiği kuşkularını da beraberinde getirmişti. Duygu Delen'in düşüş anına ilişkin görüntülerin incelenmesi üzerine, "Düşme anında bilinci kapalı mıydı?" sorusunu gündeme getirdiler.

"THC (ESRAR) METABOLİTLERİ SAPTANDI"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı; Mehmet Kaplan'ın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos'taki idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.