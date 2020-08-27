Gaziantep'te apartmanın 4'üncü katından 17 yaşındaki Duygu Delen'i ittiği ve ölümüne sebep olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan'ın; idrar testinde esrar çıktığı tespit edildi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos 2020 tarihli idrar toksit tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandı. Kaplan'ın, olay günü esrar kullandığı ifade ediliyor.



"THC (ESRAR) METABOLİTLERİ SAPTANDI"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı; Mehmet Kaplan'ın kan, kıl ve idrar örneklerini inceledi. Mehmet Kaplan'ın 14 Ağustos 2020 tarihli idrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı öğrenildi.



17 yaşındaki Duygu Delen; 13 Ağustos'ta Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.



Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kenan Kıran/Sabah