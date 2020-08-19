



10 ALANDA UZMAN VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, patoloji, kardiyoloji, cerrahi gibi 10 ayrı alanda uzmanlaşmış kurul üyeleri, verileri değerlendirerek Duygu'nun balkondan düştüğü mü yoksa atıldığı mı konusundaki kanaatini nihai bir raporla savcılığa bildirecek. Soruşturmayı yürüten savcılık ihtiyaç duyarsa Adli Tıp Raporu'na ek olarak üniversiteler bünyesindeki bilim insanlarından oluşan bir başka heyetten de rapor talep edebilecek. Soruşturma bu ayrıntılı raporların ardından tamamlanmış olacak.