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    • 22.08.2020 12:56
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    Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'in ailesine ziyaret

    Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki 'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Duygu Delen'in ailesine anlamlı ziyaret

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.


    Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül, taziyelerini iletti.



    OLAY
    Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki olduğu belirlenmişti.

    Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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