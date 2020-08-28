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Son dakika: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika: İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu
28.08.2020 08:51

Son dakika haberine göre, İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.


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