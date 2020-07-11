Bakan Karaismailoğlu A Haber’e konuştu: Halkın hizmetine sunulacak nice projeler var

11.07.2020 14:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katılacağı Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışı öncesinde devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunduğu Tatvan’da A Haber televizyonuna röportaj verdi. Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışı öncesinde devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunduğu Tatvan'da A Haber televizyonuna röportaj verdi.

Tatvan'ın lojistik açıdan çok önemli bir yer olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, İran'a giden ve gelen yüklerin Tatvan'dan feribotlara yüklenip Van gölünden geçerek taşındığını ve bu nedenle Tatvan'ın çok önemli bir yerde olduğuna dikkat çekti. Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

STRATEJİK AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Beğendik Köprüsü'nün hem stratejik hem de halka hizmet açısından çok önemli bir konumda olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu,'' Proje kapsamında 70 kilometrelik bağlantı yolları da var. Beğendik Köprüsü dengeli konsol türünde Türkiye'deki en önemli en büyük projelerinden bir tanesi, orta açıklığı 210 metre, toplamda 450 metre uzunluğunda bir köprü ve yükseklik açısından da 165 metre ile ülkemizin en yüksek köprülerinden bir tanesi. '' dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ PROJELER DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de çok önemli projelerin devam ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, çok zor coğrafi koşullarda yıllardır mücadele eden vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek olan Beğendik Köprüsü'nün açılışına tüm Türkiye'nin saat 16:00'da şahit olacağını vurguladı.

Çok sayıda benzer projelerin bulunduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Ulaşım ve Altyapı yatırımlarının bir akarsu gibi gittiği yerlere canlılık, hareketlilik, istihdam kısacası sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sağladığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, bölgede birçok güzellik olduğunu bu nedenle buraya kolay erişimi sağlamak için çalıştıklarını belirterek sözlerini noktaladı.