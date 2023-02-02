Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki iş yerlerinin önünü kapatan otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, forklift ile kaldırdıkları aracı çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı.



Başakşehir İkitelli Güngören Sanayi sitesinde 2 gün önce bir kişi otomobilini iş yerinin önüne park etmek istedi. Kaynak işleri yapan esnaf, sürücüden aracı bırakmamasını istedi. Ancak otomobili bırakan sürücü ayrılarak uzaklaştı.

Duruma öfkelenen esnaf 2 gündür alınmayan otomobili, forklift kaldırarak çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı. Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi. Öfkeli esnaf konuşmak istemezken site esnafı ise otopark sıkıntısı nedeniyle gelişi güzel parklar yaşandığını belirtti.

Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, "Sanayi sitesinde yıllardır otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Burada esnaf arkadaşımızın yeri var. Kilitli olan yer. Oraya getirip aracını koyuyor. Arkadaşımız söylediği halde araç 2 gündür orada duruyor. Güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış forklift ile çöplerin üzerine koymuş.

Aracı güvenlik çekip kendilerine ait başka bir otoparka götürdü. Burada kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde, buranın otoparkının yan tarafta olması lazım. Kimse kimsenin yerine koymuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar" dedi.





Bu arada uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.