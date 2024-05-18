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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 15:56 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 15:57

Adana merkezli 4 ilde sahte altın operasyonu: 50 milyon TL değerinde ele geçirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen "AYAR-3" sahte altın operasyonunda piyasa değeri 50 milyon TL olan altınlara el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen "AYAR-3" sahte altın operasyonunda piyasa değeri 50 milyon TL olan altınlara el konulduğunu açıkladı.

Adana merkezli 4️⃣ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen "AYAR-3" operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️⃣0️⃣ milyon TL olan;

📌3️⃣ bin 6️⃣4️⃣6️⃣ adet çeyrek altın,
📌8️⃣1️⃣1️⃣ adet yarım altın,
📌1️⃣.6️⃣1️⃣4️⃣ adet tam altın ve… pic.twitter.com/x9RZNo0idQ

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Adana merkezli 4️⃣ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen "AYAR-3" operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️⃣0️⃣ milyon TL olan;

📌3️⃣ bin 6️⃣4️⃣6️⃣ adet çeyrek altın,
📌8️⃣1️⃣1️⃣ adet yarım altın,
📌1️⃣.6️⃣1️⃣4️⃣ adet tam altın ve
📌5️⃣7️⃣ adet reşat altın ele geçirildi❗

❌Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız❗️

❌Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta "AYAR-3" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
📌1️⃣4️⃣ adet tam altın kalıbı,
📌1️⃣3️⃣ adet yarım altın kalıbı,
📌1️⃣0️⃣ adet çeyrek altın kalıbı,
📌1️⃣0️⃣ adet altın kalıplarına ait halka,
📌4️⃣ adet basıma hazır pul altın ve
📌Siparişlere ait evraklara el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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