SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'den İran'a taziye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İran halkının başı sağ olsun"

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopteri düşmüş aralarında Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:05 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 12:02
Türkiye’den İran’a taziye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran halkının başı sağ olsun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz." dedi.

Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını söyleyen Fidan, Gazze'deki Filistinlilerin de kapsamlı görüşüldüğünü aktardı.

Fidan, Gazze'de devam eden insani felaketin sona ermesi için yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "İsrail, insanlık vicdanının ve ulusal hukukun bütün kırmızı çizgilerini aşmıştır." dedi.

İsrail'in topyekun zafer arayışıyla tüm bölgeyi yıkım ve savaşa sürüklediğini belirten Fidan, Gazze'deki insanlık suçları karşısında Türkiye ve Pakistan'ın duruşunun ortak olduğunu kaydetti.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda yakın eş güdümün sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirmek imkanı yoktu. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz. Gelinen noktada, İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, halen Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan dönsünler, çok geç olmadan."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz." dedi.

Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin şunları söyledi:

"Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk."

Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için AFAD, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğini belirten Fidan, "Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Başta Sayın Reisi, Sayın Abdullahiyan ve vefat eden diğer şahıslara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İran halkının başı sağ olsun." diye konuştu.

PAKİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUĞU
Fidan, Pakistan'ın Türkiye için ayrı öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Pakistan ve Türkiye arasında köklerini tarihten alan sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bulunmaktadır. Bu dostluk ve kardeşlik ruhuyla her zaman ve her konuda birbirimize destek olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz." dedi.

Pakistan'ın aynı zamanda Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu dile getiren Fidan, "İşbirliğimiz, bölgesel istikrarı ve güvenliği de desteklemektedir. Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörle mücadelede şehit olan Pakistan kolluk kuvvetleri mensuplarına ve hayatını kaybeden masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm açılardan ele alındığını ifade eden Fidan, Pakistan'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın da gözden geçirildiğini kaydetti.

Fidan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve potansiyelini hayata geçirmek için ileri adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk. İkili ilişkileri sadece ticari alanlarda değil daha da yaygınlaştırarak başta savunma sanayisi olmak üzere yatırımlar, bankacılık, bilim, teknoloji, inovasyon alanları da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda eş zamanlı olarak kurumsal bir şekilde ilerletme konusunda prensip kararı aldık."

"İSLAM DÜNYASININ SESİNİ DUYURABİLMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA DEVAM EDECEK"
Bakan Fidan, Türkiye'nin Pakistan'ı bölgesel ve küresel konularda desteklediğinin altını çizdi.

Pakistan'ın Afganistan'la uzun bir sınırının bulunduğuna dikkati çeken Fidan, "Başta terör olmak üzere birçok konuda Pakistan, Afganistan'daki gelişmelerden etkilenmekte. Bu konuda neler yapılabilir, son durum nedir, onu da etraflıca görüşme imkanımız oldu. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Bu amaçla Pakistan'la beraber neler yapabiliriz, bunu masaya yatırma imkanımız oldu." dedi.

Fidan, Pakistan'ın Umman Denizi'ne ulaşan coğrafi konumuyla büyük ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Afganistan'a komşu olması hasebiyle küresel güvenlik bağlamında da önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek, Türkiye ve Pakistan'ın ortak çabaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.


NE OLMUŞTU?
İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.

İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti: 5 günlük ulusal yas ilan edildi! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu! Milyonlar izledi
Türk Telekom
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümünden sonra süreç nasıl işleyecek? Dünya basını nasıl gördü? İsrail basınından skandal manşet: Tahran celladı
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmuyor! Mert Hakan’dan Kerem Aktürkoğlu’na şok yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye ekonomisine ilişkin flaş açıklamalar
Yas ’Pers’pektifi! Reisi’nin ölümü sonrası İran’da olağanüstü saatler: İntikam sancağı, türbelerde ağlayanlar, zurnayla matem tutanlar
Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yorumcular ne dedi? Galatasaraylı oyuncuları yerden yere vurdular! Kanarya hakeme rağmen kazandı
HEDEF ERDOĞAN! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan kumpasta dikkat çeken detay! Serdar Sertçelik’in kaçış rotasını Cevheri Güven nereden biliyor?
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin ölümü sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | Tel Aviv’den ilginç savunma
SON DAKİKA