Türkiye'den İran'a taziye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İran halkının başı sağ olsun"

Pakistan'ın aynı zamanda Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu dile getiren Fidan, "İşbirliğimiz, bölgesel istikrarı ve güvenliği de desteklemektedir. Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörle mücadelede şehit olan Pakistan kolluk kuvvetleri mensuplarına ve hayatını kaybeden masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm açılardan ele alındığını ifade eden Fidan, Pakistan'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın da gözden geçirildiğini kaydetti.
Fidan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ve potansiyelini hayata geçirmek için ileri adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
"Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk. İkili ilişkileri sadece ticari alanlarda değil daha da yaygınlaştırarak başta savunma sanayisi olmak üzere yatırımlar, bankacılık, bilim, teknoloji, inovasyon alanları da dahil olmak üzere çok geniş bir alanda eş zamanlı olarak kurumsal bir şekilde ilerletme konusunda prensip kararı aldık."
"İSLAM DÜNYASININ SESİNİ DUYURABİLMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA DEVAM EDECEK"
Bakan Fidan, Türkiye'nin Pakistan'ı bölgesel ve küresel konularda desteklediğinin altını çizdi.
Pakistan'ın Afganistan'la uzun bir sınırının bulunduğuna dikkati çeken Fidan, "Başta terör olmak üzere birçok konuda Pakistan, Afganistan'daki gelişmelerden etkilenmekte. Bu konuda neler yapılabilir, son durum nedir, onu da etraflıca görüşme imkanımız oldu. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Bu amaçla Pakistan'la beraber neler yapabiliriz, bunu masaya yatırma imkanımız oldu." dedi.
Fidan, Pakistan'ın Umman Denizi'ne ulaşan coğrafi konumuyla büyük ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Afganistan'a komşu olması hasebiyle küresel güvenlik bağlamında da önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek, Türkiye ve Pakistan'ın ortak çabaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
İran-Azerbaycan sınırında dün bir barajın açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter dönüş yolunda kazaya uğramıştı.
İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen bir ısı kaynağını tespit etmiş ve koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.
Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.
Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki üst düzey askeri yetkili ile üç kişilik mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.