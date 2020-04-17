Dornaz alfa nedir? Corona (Korona) virüs ilacı bulundu mu? Dornaz alfa ilacı ne için kullanılır? 17.04.2020 01:05

Dornaz alfa nedir? Corona (Korona) virüs ilacı bulundu mu? Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte 1 aydır laboratuvarda çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabından bu gece Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Koronavirüs aşısı için bir süredir çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bugün Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ovalı'nın "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." açıklamasının ardından "Dornaz alfa nedir?" ve "Dornaz alfa ne anlama geliyor?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.

1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020

DORNAZ ALFA NEDİR? DORNAZ ALFA NE ANLAMA GELİYOR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Kırklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.

EKİBİYLE BİRLİKTE KARANTİNAYA GİRMİŞTİ

Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde aşı çalışması için ekibiyle birlikte karantinaya girmişti.

Ovalı, Twitter hesabından yakın bir süreçte yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullanmıştı.

'KONVELSAN PLAZMA' NEDİR?

Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Ovalı, tedavi yöntemiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. 'Konvelsan plazma' dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA, H1N1, SARS ve MERS verisine baktığımız zaman etkili oldu.