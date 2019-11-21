Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? İşte küresel sömürü sistemi 21.11.2019 23:07

Dünyaya egemen olan dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? ABD finansal operasyonlarla toplum ve piyasaları nasıl terörize ediyor? Kur hegemonyası aşılabilir mi? Tüm soruların yanıtları analizimizde...