Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? İşte küresel sömürü sistemi

Dünyaya egemen olan dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? ABD finansal operasyonlarla toplum ve piyasaları nasıl terörize ediyor? Kur hegemonyası aşılabilir mi? Tüm soruların yanıtları analizimizde...
Dünyaya egemen olan dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? ABD finansal operasyonlarla toplum ve piyasaları nasıl terörize ediyor? Kur hegemonyası aşılabilir mi? Tüm soruların yanıtları analizimizde...
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