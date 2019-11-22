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Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki operasyonu elinde patladı!

22.11.2019 00:03

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Müthiş bir haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li” başlığıyla kaleme aldığı yazının perde arkasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ayan beyan ortaya çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Amerikan destekli FOX TV yayınında, Kılıçdaroğlu yalan habere ilişkin görüşmeyi doğrulamıştı fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bir televizyon rogramına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O ‘şeref yoksunu’nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok.'' diye konuştu.


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