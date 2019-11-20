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  • 21.11.2019 07:06
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 07:18

düşüşte! Döviz kurları son durum: 21 Kasım ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

da dalgalı seyir sürüyor. Artan küresel risk iştahına paralel olarak aşağı yönlü hareket eden dolar/TL, 21 Kasım'a 5,6993 seviyesinde başladı. Piyasalar Fed'in bu hafta açıklayacağı raporu takip edecek. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...


Dolar/TL düşüş eğilimine devam ediyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından ABD ile ilişkilere iyimser hava etsikiyle düşüşe geçen dolar kuru, dünkü işlem gününde en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7222 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında seyretti. Dolar/TL, artan risk iştahıyla 21 Kasım'a 5,6993 bandında başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Kasım döviz kurlarında son durum...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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