Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX
- Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX
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