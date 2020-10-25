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Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX
25.10.2020 02:07

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.


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