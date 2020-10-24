Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri sonrasında Fransa, Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu ülkesine çağrıldığı duyuruldu.
Başkan Erdoğan had bildirdi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı
- Başkan Erdoğan had bildirdi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı
- Çekmeköy'de kargo kuryesini yumruklayarak öldüren şahıs tutuklandı!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber'e konuştu: Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür
- Başkan Erdoğan ile Safiye teyzenin gülümseten konuşması: "Senin damadının adı Bayraktar mıydı?"
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca telsiz sisteminden 112 ekiplerine hitap etti
- Son dakika: ABD'de bir başka" George Floyd" vakası! Görüntüler infial yarattı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
- 24-10-2020 Başkan Erdoğan'dan Macron'a tepki: Zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var
- Başkan Erdoğan'dan Berlin'deki cami baskınına tepki: Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır
- Son dakika: Başkan Erdoğan: BM daha demokratik insan odaklı yapıya kavuşmalı