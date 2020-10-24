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Başkan Erdoğan had bildirdi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı

Başkan Erdoğan had bildirdi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı
24.10.2020 23:00

Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri sonrasında Fransa, Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu ülkesine çağrıldığı duyuruldu.


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