Başkan Erdoğan had bildirdi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı

Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri sonrasında Fransa, Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu ülkesine çağrıldığı duyuruldu.